Salah non si muove: arriva il super rinnovo con il Liverpool

Quest'anno sembrava vicina la fine di un amore così lungo e passionale, che ha fatto gioire per anni i tifosi del Liverpool . Invece no, Salah resta. Decisiva la grandissima stagione che sta disputando l'egiziano, che sta migliorando i propri record di anno in anno. Era quasi certa la sua partenza a fine anno, con alcuni rumors che annunciavano addirittura un ritorno in Italia. L'egiziano, però, ha scelto il cuore e ha deciso di restare. Il Liverpool ci ha messo un po' a capire quanto fosse importante per la squadra, ma adesso ha deciso di prolungare questa storia d'amore, che dura dal lontano 2017.

Ancora numeri da fuoriclasse

Quest'anno l'ex Roma ha disputato 31 partite in Premier segnando ben 27 reti e mettendo a referto 17 assist. Numeri da pallone d'oro, senza dubbio. La sua stagione migliore è arrivata alla tenera età di 32 anni. Nonostante i numeri, le critiche non sono mancate. I tifosi non sono stati soddisfatti sul rendimento dell'esterno nelle coppe. Sia nelle partite col PSG che nella finale contro il Newcastle, Salah non ha fornito la sua prestazione migliore e per questo motivo è stato oggetto di critica in tutta Inghilterra. Ma ora avrà tempo di rifarsi perché sicuramente, l'egiziano non vuole smettere di stupire e avrà ancora tanto da offrire. La prossima stagione sarà lì, a Liverpool, ad incantare l'Anfield a suon di giocate e gol. Salah-Liverpool, la storia continua.