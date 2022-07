Salihamidzic senior e junior: Nick, il figlio di Brazzo, nei Vancouver Whitecaps…

Il 19enne terzino destro lascia il Bayern Monaco e si trasferisce in prestito al Vancouver Whitecaps per fare carriera…

A Vancouver, il giovane nato a Monaco di Baviera giocherà per la seconda squadra dei Caps nella lega giovanile “MLS Next Pro”. Il direttore sportivo dei Whitecaps Axel Schuster ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Nick a Vancouver, dove farà il prossimo passo nella sua carriera. Parte del nostro obiettivo con Whitecaps 2 è sviluppare i giocatori in un ambiente competitivo e spingerli al loro massimo potenziale. Nick ha fatto parte di una struttura di sviluppo molto forte al Bayern Monaco e non vediamo l’ora di lavorare con lui”.