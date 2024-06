Lo Zamalek è stato sanzionato con tre punti di penalizzazione in classifica dall'EFA per non essersi presentato in occasione del derby del Cairo contro l'Al Ahly. Cosa sta succedendo nella Premier League egiziana?

Sergio Pace Redattore 26 giugno - 08:00

Il derby del Cairo tra Al Ahly e Zamalek, in programma martedì 25 giugno alle ore 18, non si è disputato. I Diavoli rossi di Marcel Koller hanno ottenuto una vittoria a tavolino dal momento che gli sfidanti non si sono presentati.

Il motivo? Lo Zamalek, dopo la sconfitta interna subita contro l'Al-Masry il 17 giugno, ha presentato un reclamo all'EFA (la Federazione calcistica dell'Egitto) in merito all'ingiustizia arbitrale subita in quel match. Non solo, il club egiziano ha anche avanzato quattro richieste che devono essere soddisfatte. In caso contrario, lo Zamalek si tirerebbe fuori dalla Premier League egiziana.

Niente derby del Cairo, lo Zamalek non si presenta. E ora? — Tra le richieste messe sul tavolo dallo Zamalek c'è anche il rifiuto di continuare a giocare le restanti partite di campionato fin quando non verranno disputate tutte le gare di andata. L'Al Ahly, per la cronaca, ha giocato 18 partite, due in meno dei rivali.

Lo Zamalek ha anche chiesto che venisse nominato un comitato indipendente, quindi esterno all'EFA e all'Associazione del Club, per riprogrammare le partite di campionato con l'obiettivo di garantire una completa imparzialità.

Lo Zamalek aveva indicato nella gara contro il Pharco, peraltro vinta 2-0, il termine ultimo per impostare una revisione completa del calendario con tutte le partite rimanenti. Insomma, se non verranno soddisfatte tutte le richieste avanzate, lo Zamalek non si presenterà più in campo per disputare le partite di campionato. E lo ha già fatto a partire dal tanto sentito e infuocato derby del Cairo contro l'Al Ahly.

Dopo il derby del Cairo non disputato... — Come ben già detto, lo Zamalek ha disertato il derby del Cairo contro l'Al Ahly, gara valevole per la ventisettesima giornata della Premier League egiziana. L'EFA ha dunque assegnato la vittoria a tavolino all'Al Ahly e comminato una detrazione di 3 punti allo Zamalek, che dunque scende al dodicesimo posto in classifica. I Diavoli Rossi, invece, con questi tre punti in più salgono a quota 45 punti dopo 19 partite disputate. Il Pyramids, primo con 62 punti, ha giocato già 25 partite.