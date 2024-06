Samba e record di pubblico per Thiago Silva al Fluminense: “Ma non sono qui per scherzare…”

Presentato ufficialmente dal Fluminense sul prato del Maracanã, Thiago Silva ha tenuto una conferenza stampa poco dopo la festa allo stadio.

Fuochi d'artificio e Maracana non lontano dal tutto esaurito. Così il ritorno di Thiago Silva al Fluminense ha prodotto il record di pubblico per la presentazione di un solo giocatore al centro di uno stadio brasiliano.

Di ritorno nel club che lo ha rivelato al calcio mondiale, il difensore 39enne ha festeggiato il suo ritorno al Flu dopo 16 anni: "Potete star certi del fatto che questo era il mio desiderio, il mio sogno, il sogno della mia famiglia. Non sono venuto a giocare, non sono venuto solo a fare una passeggiata. Se andassi a fare una passeggiata, finirei la mia carriera e vivrei in Europa, dove si trova la mia famiglia. Mi divertirei molto di più. Ecco, continuerò ad avere l’impegno che ho sempre avuto nella mia carriera. E anche di più. E chi mi conosce sa quanto cercherò di lavorare per essere all’altezza sul campo. Non sono venuto a fare una passeggiata, ripeto...".

Tanti tifosi del Fluminense speravano che Thiaguito tornasse anche prima del giugno 2024: "Molti dicono perché non sono tornato in passato, perché non sono tornato prima. Perché non sei tornato? Perché semplicemente non era il momento giusto per tornare indietro. Ho rispettato il contratto, come ho sempre fatto, e se oggi sono felice è perché ho sempre onorato i miei impegni e penso che proprio per questo stasera sia stato ancora più speciale perché fa parte della mia natura" - ha detto Thiago Silva.

Dopo aver terminato la stagione con il Chelsea, Thiago Silva avrà bisogno di tempo per recuperare il ritardo con i suoi compagni di squadra: "Ora è il momento di pianificare il mio mini pre-campionato. Non credo di aver mai avuto così tanto tempo per fare un pre-campionato come questo. Certo il gruppo è avanti, vengo da un periodo di inattività. La settimana scorsa ho fatto un buon lavoro in allenamento a Londra. Continuerò con questi allenamenti in modo che, la prossima settimana, potrò stare con il gruppo. Perché da soli è molto difficile", ha spiegato Thiago Silva, che è arrivato a Rio de Janeiro di buon mattino. Il difensore è stato accolto da centinaia di tifosi del Fluminense all'aeroporto Galeão. Ha sventolato i tricolori, ha fatto gridare il suo nome, ha firmato autografi, ha posato per le foto e ha applaudito chi era lì fin dall'alba. Tra grande festa e in una grande atmosfera sugli spalti, Thiago Silva è stato presentato dal Fluminense, al Maracanã. Con più di 55mila presenti, un nuovo record per la presentazione di un giocatore in Brasile, secondo il club. L'evento prevedeva anche uno spettacolo del gruppo musicale brasiliano Sorriso Maroto specializzato nel samba.