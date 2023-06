San Lorenzo, Batalla come il “Dibu” Martinez: il trucchetto per parare il rigore funziona alla grande

La tattica messa in atto da Emiliano "Dibu" Martinez ai rigori contro la Francia nella finale del Mondiale in Qatar fa proseliti. L'ultimo il portiere del San Lorenzo Augusto Batalla, protagonista in positivo in occasione del rigore parato nel finale di gara contro l'Estudiantes...

Abbiamo ancora negli occhi i giochi mentali studiati a tavolino dal portiere dell'Argentina, "Dibu" Martinez, in occasione dei calci di rigore in finale del Mondiale contro la Francia in Qatar. L'estremo difensore dell'Albiceleste ha messo in atto una serie di trucchetti e gesti provocatori che sono finiti per destabilizzare dal punto di vista psicologico in particolare Tchouaméni.