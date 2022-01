San Paolo, una frase di Crespo è diventata il coro della torcida brasiliana

I tifosi del Tricolor non dimenticano l’esempio dell’allenatore argentino

Un atto emozionante è stato compiuto dai tifosi del San Paolo nei confronti di Hernán Crespo. Tra i supporter è ormai nota una frase che l’argentino disse l’anno scorso, quando dirigeva la squadra, in uno dei loro cori allo stadio: “Dove non arrivano le gambe, arriva il cuore”.

Nonostante il suo breve periodo nel club brasiliano, i fan hanno ricordato l’ex attaccante di Parma, Lazio, Milan, Inter e Genoa nel successo del Tricolor mercoledì scorso in casa del Cruzeiro nella Copinha. Tanto che il mister è rimasto sorpreso e grato per il gesto. “La mia frase ‘dove non arrivano le gambe, arriva il cuore’ nella nuova canzone dei fan del San Paolo! Follia”, ha scritto Valdanito sul suo account Twitter insieme al video dei tifosi che cantano.

Vale la pena ricordare che questo motto del tecnico è stato da lui pronunciato la prima volta quando era sulla panchina del Defensa y Justicia alla vigilia della partita contro gli ecuadoriani del Delfín in Copa Libertadores, match in cui Crespo fece riferimento alle complicazioni da Covid pre-gara in quel paese. Frase che ha ripetuto durante il suo soggiorno in Brasile.