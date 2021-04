Statistiche Tricolor, Crespo è il miglior allenatore del club paulista nel 21′ secolo

L’allenatore argentino e un dato statistico che già gli fa occupare uno spazio rilevante nella storia del club brasiliano

Il San Paolo non vince un titolo dal 2012, però adesso ha riacquistato la speranza, convinto che con Hernán sarà in grado di mantenere in modo stabile questi ottimi numeri. Il tecnico, però, non si lascia trascinare dall’euforia nonostante le 25 reti segnate e le solo 6 subite con lui al timone: “Ci manca tempo e continuiamo a lavorare allo stesso modo, con la disposizione dei giocatori, possiamo fare dei cambiamenti ma l’identità è la stessa... quindi è giusto pensare a sognare, ma io vivo giorno per giorno e solo il tempo dirà quanto siamo grandi e bravi tutti”.