Santi Cazorla come Gandalf, la presentazione del Real Oviedo è in stile “Il Signore degli Anelli”

Cazorla torna al Real Oviedo, la presentazione in stile "Il Signore degli Anelli"

A 38 anni Santi Cazorla ha deciso di tornare alle origini. Ufficiale il suo ritorno al Real Oviedo, club in cui ha mosso i primi passi a livello giovanile. Dopo tre anni passati in Qatar all'Al-Sadd, l'ex Villarreal e Arsenal ha fatto una scelta di cuore, riabbracciando gli Azules in Segunda Division.