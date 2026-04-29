“Ho preso la decisione qualche settimana fa”. Con queste parole Santi Cazorla ha aperto uno spiraglio sul proprio futuro, lasciando intendere che questa potrebbe essere la sua ultima stagione da calciatore. Il capitano del Real Oviedo, intervenuto in conferenza stampa, non ha voluto svelare tutto, ma ha chiarito che la scelta è già stata condivisa con la società e verrà ufficializzata a fine stagione. Nel frattempo, il presente resta la priorità: una squadra in difficoltà, chiamata a lottare fino all’ultimo per evitare la retrocessione. “Finché la matematica ce lo permette, dobbiamo continuare a provarci”, ha spiegato, ribadendo il suo senso di responsabilità verso il club e i tifosi.

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Santi Cazorla apre al ritiro: “Ho già deciso, lo dirò con il club”

Durante la conferenza,non ha nascosto le difficoltà vissute dalin una stagione complicata. “È un anno difficile, in tutti i sensi”, ha ammesso, soffermandosi anche sulla recente sconfitta contro: “È stata dura, era una partita molto importante. Nel secondo tempo abbiamo giocato più con il cuore che con la testa”. Parole che raccontano un momento delicato, in cui però il capitano chiede compattezza: “Dobbiamo difendere questa maglia e questi tifosi a qualunque costo”. Non manca l’autocritica: “Se siamo ultimi, significa che siamo stati inferiori agli altri”.

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Sul piano personale, l’ex centrocampista di Arsenal e Villarreal ha mostrato grande lucidità anche nell’accettare un ruolo diverso: “So di essere arrivato qui a un’età diversa, devo rispettare le scelte dell’allenatore e dare il mio contributo dove serve”. Infine, uno sguardo al futuro, tra riflessione e consapevolezza: “Ogni cosa ha un inizio e una fine. Ora penso a chiudere bene la stagione, poi parleremo con il club”. E sul possibile ritiro aggiunge: “Dovrò fermarmi e capire cosa mi dirà il mio corpo. La mia vita è legata al calcio”.

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