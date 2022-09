Santiago del Cile, il derby delle due Universidad: una delle due rischia di retrocedere…

Il programma delle gare di andata dei quarti di finale di coppa del Cile si conclude domenica 25 settembre allo stadio Santa Laura, nella capitale, con una nuova edizione del derby universitario: Universidad de Chile, squadra partita non benissimo, contro l'Universidad Católica de Chile che è in testa alla classifica.

Per la 'U', impantanata in un'acuta crisi economica, sociale, istituzionale e sportiva, questo scontro a eliminazione diretta è una delle ultime occasioni per salvare una stagione vissuta in zona retrocessione. Sono al tredicesimo posto, con soli tre punti di vantaggio su Antofagasta, la squadra retrocessione, e sei davanti a Coquimbo, l'ultima della classe.