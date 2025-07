Santos-Flamengo, l’XI combinato tra i migliori di sempre dei due club

Zico e Pelè non hanno mai giocato insieme: uno ha abbandonato la nazionale nel 1971, l'altro ha esordito nel 1976. In questa meravigliosa formazione, però, avrebbero potuto dominare

Alessandro Savoldi 16 luglio 2025 (modifica il 16 luglio 2025 | 15:02)

Santos e Flamengo hanno una tradizione che pochi club al mondo possono vantare. Soprattutto, tantissimi grandi campioni hanno vestito la maglia delle due squadre. Ecco quindi la formazione combinata migliore possibile con i giocatori delle due società.

Porta e difesa: i tifosi di Santos e Flamengo possono dormire sonni tranquilli — Tra i pali c’è Gilmar. Due volte campione del mondo, con la maglia del Santos si è consacrato come uno dei migliori portieri della storia del calcio brasiliano e non solo. In carriera ha vinto tantissimo, condividendo lo spogliatoio con diverse leggende verdeoro.

La difesa a quattro vede protagonista sulla sinistra Leo Junior. Prodotto delle giovanili del Flamengo, con la maglia rossonera si fece notare dalla Nazionale prima e dal calcio italiano poi. Ha infatti vestito le maglie di Pescara e Torino. Terzino atipico, giocava a piede invertito: una peculiarità dovuta alla grande tecnica. Non a caso, calciava anche punizioni e rigori. Può vantare il record assoluto di partite giocate con il Flamengo

I due centrali sono Mauro Ramos e Aldair. Il primo è considerato, a detta di un gigante come Gianni Brera, il miglior libero della storia del calcio. Come Gilmar, ha contribuito in modo determinante alla conquista di ben due Libertadores con il Santos, oltre ai diversi campionati nazionali.

Aldair con la maglia della Roma. (Foto di: AllsportUK /Allsport)

Al suo fianco Aldair, visto in Italia con la maglia della Roma e capace di vincere uno scudetto nella Capitale. In patria ha difeso i colori del Flamengo. Difensore centrale non velocissimo ma elegante e raffinato, aveva un grande senso della posizione e doti tecniche fuori dal comune.

Completa il reparto Carlos Alberto. Capitano del Santos e della nazionale sul tetto del mondo a Messico ‘70, era un terzino destro potente e dominante. Da ricordare il suo gol proprio nella finale di quella rassegna iridata contro l’Italia, uno dei più belli e famosi della storia del calcio.

Quanto Flamengo a centrocampo — A centrocampo prevalgono i colori del Flamengo. Il mediano è Andrade. Sebbene in Italia non convinse con la maglia della Roma, in Brasile era una vera e propria istituzione. Con i rossoneri può vantare un numero impressionante di presenze, quasi 600. La sua caratteristica migliore era proprio l'affidabilità, grazie alla quale gestiva il centrocampo e i compagni.

Al suo fianco c’è Gerson. Nonostante l’omonimia, non si tratta del calciatore ex Roma e Fiorentina. Il centrocampista mancino è uno dei migliori assist-man della storia del calcio, famoso per la grande visione di gioco e per la capacità di imbeccare i compagni.

Zico con la maglia del Brasile (Foto di Allsport/Getty Images)

Completa il terzetto Arthur Antunes Coimbra, per tutti Zico. Uno dei giocatori più forti della storia del calcio, soprannominato il "Galletto" o "Pelé bianco". In carriera ha incantato al Flamengo, club del quale è una delle più grandi bandiere, e all’Udinese. Trequartista molto offensivo, la sua specialità erano i calci piazzati, fondamentale nel quale è considerato tra i migliori della storia.

Il tridente da sogno unendo le forze di Flamengo e Santos — In attacco ovviamente non può non esserci Pelé, che non ha ovviamente bisogno di presentazioni. Poco importa se per qualcuno non è il migliore in assoluto: si tratta sicuramente di un attaccante unico, simbolo del calcio brasiliano e del calcio in generale.

Sulla corsia di sinistra un'altra leggenda del Santos, l’unico calciatore ancora in attività di questa lista: Neymar. Nonostante non sia riuscito a trovare grande continuità a causa degli infortuni, i lampi che ha fatto vedere in carriera gli garantiscono un posto in questo undici.

Infine, il giocatore forse meno conosciuto della formazione, Leonidas Da Silva. Prima leggenda del calcio brasiliano, diversi giornalisti sudamericani lo definirono, ai suoi tempi, il calciatore più forte visto dal vivo. In carriera ha segnato tantissimo, con il grande intellettuale carioca Nelson Rodrigues che disse: “Era un giocatore autenticamente brasiliano. Aveva la fantasia, la giocosità, l'improvvisazione e la sensualità delle nostre tipiche star”.

Ecco quindi la formazione combinata tra i migliori di sempre di Santos e Flamengo. Modulo: 4-3-3, Gilmar; Junior, Mauro Ramos, Aldair, Carlos Alberto; Gerson, Andrade, Zico; Neymar, Pelé, Leonidas Da Silva.