Saša Ćurčić, il ritiro a 29 anni per il sesso: “A letto con Naomi Campbell e Carmen Electra”

Il 51enne ex centrocampista di Bolton, Aston Villa e Crystal Palace ha rinunciato al calcio a 29 anni per il sesso e le donne. L'incontro con Naomi Campbell nel palco VIP durante una partita delle Eagles. E dopo due settimane l'invito ad una festa...

Sergio Pace Redattore

Durante la sua carriera si è meritato l'appellativo di "George Best serbo". Per le sue avventure amorose, chiaro. Saša Ćurčić, oggi 51enne, ha rinunciato al calcio a soli 29 anni per il sesso. La passione per le donne lo ha letteralmente travolto. Il nazionale dell'ex Jugoslavia classe 1972 in carriera ha vestito le maglie di Bolton, Aston Villa e Crystal Palace tra le altre. Lo sbarco in Inghilterra è avvenuto nel 1995, dopo gli inizi nel suo paese con l'OFK Belgrado e Partizan.

L'ex centrocampista ha dichiarato che il calcio gli ha fatto venire voglia di vomitare: "Ho rinunciato al calcio per il sesso". Una dipendenza sessuale che, a lungo andare, ha portato Ćurčić a lasciare definitivamente il calcio a 29 anni. Il ritiro è avvenuto nel 2001, la sua ultima squadra il Fudbalski Klub Obilić di Belgrado: "Non firmerei per un'altra squadra nemmeno per 10 milioni di sterline. Sarebbe diverso però se mi offrissero 15 donne diverse provenienti da tutto il mondo", ha rivelato precedentemente Ćurčić.

"Pregherei il presidente della squadra di permettermi di rendere felici queste donne. Mi viene solo da vomitare ogni volta che penso al calcio". Le rivelazioni clamorose sulla sua più che attiva vita sessuale non sono mai mancate. Ćurčić ha affermato di aver dormito con la top model britannica, Naomi Campbell, e con l'attrice di Baywatch, Carmen Electra: "Naomi (Campbell) era una tifosa del Crystal Palace. Una volta è venuta a vedere una partita e ci siamo incontrati nel palco VIP. Poi dopo circa due settimane l'ho invitata ad una festa. Ho dovuto aspettare un mese, era una ragazza tosta. A letto è stato fantastico, ma che disastro vedere per terra quei capelli. Naomi li lasciava ovunque. I capelli delle donne mi fanno schifo...". Non proprio banale Saša Ćurčić.