Scaloni esulta: “Abbiamo minimizzato il Brasile. Raphinha? Lo perdono”

Scaloni ha commentato il 4-1 della sua Argentina contro i rivali del Brasile: le dichiarazioni del Ct dell'Albiceleste

Enrico Pecci Redattore 26 marzo 2025 (modifica il 26 marzo 2025 | 11:10)

Non c'è stata storia nel match di qualificazione Mondiale tra Argentina e Brasile. L'Albiceleste ha travolto 4-1 i rivali di sempre, conquistando la qualificazione aritmetica ai prossimi campionati mondiali del 2026. Nel post partita, il Commissario Tecnico Lionel Scaloni ha esultato così in conferenza stampa: "È una vittoria di squadra, perché abbiamo giocato come una squadra ed è per questo che abbiamo minimizzato il Brasile. È l'unico modo per battere questi giocatori, giocare come una squadra. Penso che abbiamo giocato grandi partite. La cosa importante è sapere come interpretare ogni partita".

Argentina, Scaloni: "Perdono Raphinha, non l'ha fatto apposta" — "Ci saranno partite in cui faremo fatica e altre in cui non ne faremo. Dobbiamo dimostrare di essere in grado di giocare in circostanze diverse". Scaloni si gode il momento: "Non sai mai quanto durerà. L'importante è godersi il momento. Spero che duri il più a lungo possibile. Ci proveremo. È dura mettere pressione a una squadra così tecnica. Penso che il gol veloce li abbia aiutati ad aprirsi un po' di più. Siamo riusciti a occupare meglio gli spazi, soprattutto con questo tipo di giocatori, che si stanno adattando tutti molto bene".

Il Ct è poi tornato sul pre-partita infuocato dalle parole di Raphinha: "Capisco che è Argentina-Brasile, non c'è bisogno di fare dichiarazioni per far sì che la partita sia così. Non è per questo che abbiamo giocato la partita in questo modo. Perdono Raphinha perché so che non l'ha fatto apposta, perché sta difendendo la sua squadra. Con o senza dichiarazioni, entrambe le squadre avrebbero giocato la nostra partita. Non credo che ci fosse alcuna intenzione di fare del male a nessuno". Sul momento della sua selezione: "C'è ancora del lavoro da fare, e può succedere molto. Stiamo passando da una squadra all'altra, godendoci la presenza. Ci stiamo anche godendo il dolore delle partite, perché è quello che conta: analizzare gli avversari e godercelo". "Oggi i social media amplificano tutto, ma essere stati campioni del mondo nel '78, nell'86 e nel '22 è grandioso. - ha affermato Scaloni - Immagino che le persone fossero altrettanto felici. Ogni campione è stato eterno. Non ho mai visto un giocatore che non desse tutto per la nazionale. Il fatto è che quando vinci, tutto sembra migliore".

Poi il retroscena: "Sono entrato velocemente nello spogliatoio, ho preso il telefono e ho chiamato i miei genitori, mia moglie e i miei figli che stavano guardando la partita. È emozionante, ma è per i giocatori: lascio che se la godano". Un commento, poi, sull'impatto di Giuliano Simeone: "Giuliano è un grande aiuto per noi. Penso che suo padre gli abbia trasmesso tutto quello che era come giocatore. Siamo contenti del suo contributo. Ci aspettiamo una Coppa del Mondo dura, come l'ultima, con squadre molto equilibrate. I quarti di finale della Nations League hanno visto squadre di buon calcio e tecniche. C'è ancora molta strada da fare, ma saranno avversarie toste".

Argentina, Paredes: "Questa partita passerà senza dubbio alla storia" — Lionel Scaloni ha concluso così la sua conferenza: "I cambi? Se è appropriato, si fa una sostituzione. Ci sono giocatori che non te lo lasciano fare perché stanno giocando al massimo livello. Sono fortunato ad avere un grande gruppo di giocatori, e vi assicuro che non insegno loro come giocare. È importante che capiscano che se si uniscono e giocano a un tocco a volte, e altre volte guidano, può aiutare, ma sono loro che escono e giocano".

Questo, invece, il commento a caldo del giallorosso Leandro Paredes: "È incredibile. Poter ancora provare questa esperienza dopo così tanto tempo è spettacolare. L'abbiamo fatto di nuovo oggi, quindi sono felice. Siamo abituati a parlare in campo, continuiamo a fare le nostre cose. Speriamo di poter continuare così. Lo dimostriamo giorno dopo giorno, in ogni allenamento e partita. Questa partita passerà senza dubbio alla storia. Ogni volta che ne abbiamo parlato prima, siamo stati all'altezza del compito. Ci è successo in diverse competizioni e abbiamo sempre resistito".

Esulta anche Julian Alvarez: "Una partita grandiosa per il contesto, perché ci siamo qualificati per il Mondiale, perché abbiamo vinto in casa con i nostri tifosi. È storico, per l'avversario, il contesto, quello che è stato detto, perché abbiamo giocato una grande partita, perché ci siamo qualificati per la Coppa del Mondo. Noi, con umiltà, abbiamo fatto il nostro lavoro. E gli abbiamo dato del filo da torcere". Infine, Rodrigo De Paul ha aggiunto: "La parte migliore del ciclo è sempre quando c'è il 10 (Messi, ndr), perché è il più grande di tutti. Speriamo che tutti diamo valore a questa partita. Questa squadra è molto forte. Finali, partite di qualificazione, amichevoli, giochiamo sempre allo stesso modo, per via della maglia che rappresentiamo. Non abbiamo mai mancato di rispetto a nessuno, siamo stati mancati di rispetto nel corso degli anni. Nessuno ci ha aiutato e continuiamo a dimostrare di essere la migliore squadra nazionale. Lasciamo che ci rispettino". È festa Argentina.

