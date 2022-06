Scaloni spinge il Deportivo La Coruna ma…dramma sportivo al Riazor: si resta in Terza…

Lionel Scaloni, allenatore dell'Argentina ed ex giocatore del Deportivo La Coruña, ha condiviso attraverso il suo profilo Twitter ufficiale un video in cui si vede un'enorme massa di seguaci della squadra galiziana seguire la propria squadra nella finale dei playoff per la promozione alla Seconda Divisione.

Ma sul campo poi le cose non sono andate benissimo...Il Deportivo infatti ha perso la finale playoff per tornare in Segunda contro l'Albacete 2-1 con gol decisivo di Jordi Sanchez al minuto 114. Un altro anno in Primera RFEF (terza serie) per il Depor, nobile decaduta del calcio spagnolo.