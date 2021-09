Scambio di amorosi sensi: Felipe Melo “Sei il mio idolo”, Veron “Sei un crack”

L’ex Fiorentina, Juve e Inter svela che Juan Sebastián Verón è il suo idolo e il presidente dell’Estudiantes, su Instagram, gli spalanca le porte del club argentino…

Davide Capano

Felipe Melo, centrocampista del Palmeiras, è un riconosciuto tifoso del Boca Juniors. Allo stesso tempo, l’ex Fiorentina, Juventus e Inter ha rivelato la sua enorme ammirazione per uno storico calciatore argentino: Juan Sebastián Verón, attuale presidente dell’Estudiantes.

“Il mio più grande idolo si chiama La Brujita Verón”, svela il 38enne brasiliano in un’intervista a Superfútbol, programma di Tyc Sports. “Saluti a Verón. Ma non posso chiamare e dire: ‘Portami in Argentina a giocare’”, aggiunge.

“La Brujita” ha poi ricambiato velocemente la gentilezza in una storia sul suo account Instagram: “Fantastico, Felipe. Crack!”. Poi l’apertura social di Verón: “Se a dicembre non continui nel Palmeiras, ti aspettiamo a La Plata. Il Pincha (soprannome dell’Estudiantes, ndr) sarebbe dipinto per te”.

“Sono molto felice qui, il mio contratto scade il 31 dicembre, non so cosa accadrà. Mi piacerebbe molto restare e giocare qui, uno o due anni in più e lasciare il calcio”, ha inoltre dichiarato Melo. Tuttavia, sebbene abbia ribadito la priorità di rimanere nella squadra paulista, ha fatto riferimento alla possibilità di giocare per il Boca: “Devo chiarire che amo il Palmeiras, ma dobbiamo vedere cosa succederà dopo il 31 dicembre. Se il Palmeiras alla fine non mi vuole e se il Boca è il team che mi vuole, potrei valutarlo”.

Felipe Melo è attualmente riserva nel Palmeiras e il suo rapporto con la società termina a fine dicembre. Con la maglia del Verdão ha vinto quattro titoli: un Brasileirão, una Copa do Brasil, un Paulistão e una Libertadores.