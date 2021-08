Scandalo in Guatemala, uno sconosciuto lascia denaro nello spogliatoio dell’arbitro

È accaduto uno strano episodio negli spogliatoi, prima di Xinabajul-Huehue-Deportivo San Pedro, match di Primera División guatemalteca, ma l’Organo Disciplinare non indaga ed è polemica…

Nelle ultime ore è scoppiato uno scandalo nel calcio in Guatemala. Già, perché uno sconosciuto, entrato negli spogliatoi dell’Estadio Los Cuchumatanes di Huehuetenango, dove si trovavano arbitro e assistenti del match tra Xinabajul-Huehue e Deportivo San Pedro, ha lasciato loro, senza dare spiegazioni, una somma di denaro importante. Pochi minuti dopo l’episodio, il direttore di gara Jerónimo Coc, insieme ai colleghi Julio Pérez, Nery Torres e Braulio Sol, ha denunciato la comparsa dell’individuo non identificato, consegnando i soldi ricevuti (mille quetzales) al commissario Álvaro Morán, come chiaro segno di onestà e con l’intento di sottrarsi ad ogni polemica e accusa.

“Quando eravamo dentro lo spogliatoio insieme al quartetto arbitrale, è entrata una persona non identificata e, in presenza di tutti, si è rivolto a me e nel mio taccuino, utilizzato per gli appunti, ha messo l’importo esatto di mille quetzales, sostenendo che era per il pagamento dell’albergo per la squadra arbitrale e per me, dicendo di consegnarlo senza alcun impegno acquisito con lui né prima durante né dopo la partita”, si legge nella relazione di Morán, come riportato da ESPN Digital.

Allo stesso modo, il fischietto ha fornito maggiori dettagli su questa storia che mette a rischio la regolarità del calcio guatemalteco: “Gli è stato detto che non era corretto, di prendersi nuovamente il denaro e che non dovremmo accettare più delle nostre commissioni e diarie. Rifiutando di riceverlo e uscendo dal camerino, non ha ricevuto i contanti, quindi lo allego al mio rapporto e consegno l’importo esatto di mille quetzales in tagli da 10 banconote da 100 quetzal ciascuna”.

Da notare, però, che l’Organo Disciplinare della Primera División ha saputo solo delle infrazioni di gioco (vittoria per 2-0 per il Xinabajul-Huehue) e ha multato la squadra locale di 10.750 quetzal per l’ingresso del pubblico in tribuna senza l’approvazione delle autorità sanitarie. Nessun accenno allo strano episodio. Chissà perché?