Con il sospetto tangibile di un'integrità del sistema compromessa dalle scommesse, la Federcalcio turca si trova ad affrontare la sua sfida più grande: ricostruire da zero la fiducia in un sistema arbitrale decimato e screditato.

Samuele Dello Monaco 1 novembre - 17:22

La Turchia e il suo calcio sprofondano in una nuova, profonda crisi che ne mina le fondamenta: l'integrità della classe arbitrale. La Federcalcio (TFF) ha scoperchiato l'ennesimo vaso di Pandora, annunciando la sospensione di ben 149 tra arbitri e assistenti per il loro coinvolgimento in un vasto scandalo di scommesse. L'indagine, partita da Istanbul e diffusa velocemente su tutto il paese, dipinge un quadro allarmante. Su un campione di 571 ufficiali di gara analizzati, è emerso che 371 possiedono un conto scommesse e, un dato ancora più grave, 152 di loro sono risultati "scommettitori attivi" su partite di calcio, in palese violazione dei regolamenti.

Le sanzioni della federazione turca — I provvedimenti della TFF sono stati drastici: sospensioni che variano da otto a dodici mesi, mentre le indagini proseguono su almeno altri tre ufficiali. A cadere nella rete non sono state solo figure minori: tra i sospesi figura anche Zorbay Kuçuk, il terzo arbitro più pagato dell'ultima edizione del massimo campionato turco.

Questo scandalo solleva interrogativi inquietanti sulla regolarità delle competizioni e sulla fiducia nel sistema. Tuttavia, questa bufera non è un fulmine a ciel sereno, ma l'ultimo capitolo di un'annata disastrosa per la credibilità del calcio turco. Il sistema arbitrale è al centro di polemiche e tensioni da mesi, culminate in episodi di violenza che hanno fatto il giro del mondo.

Caos arbitri in Turchia, l'episodio del 2023 — Resta indelebile l'immagine del dicembre 2023, quando l'arbitro Halil Umut Meler fu brutalmente aggredito e colpito con un pugno in pieno volto da Faruk Koca, allora presidente dell'Ankaragücü, al termine di una partita di Süper Lig. Quell'aggressione, che portò all'arresto del dirigente e alla sospensione temporanea di tutti i campionati, evidenziò un clima di ostilità e pressione insostenibile.

La Federcalcio turca si trova ora ad affrontare la sua sfida più grande: ricostruire da zero la fiducia in un sistema arbitrale decimato e screditato.