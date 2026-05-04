Dall'altra parte del mondo potrebbe iniziare uno scandalo nella Liga Panamena di Futbol, vale a dire il campionato panamense. Nelle ultime partite disputate, infatti, ha avuto luogo un episodio dal quale potrebbe la LPF, cioè la Lega Calcio del Panama, ha deciso di aprire un'indagine. Il quotidiano spagnolo Marca ha riportato che durante la partita tra Alianza e Sporting San Miguelito disputata nella notte tra 2 e 3 maggio, al 92' il portiere della squadra ospite José Calderón ha commesso l'autogol che ha fatto perdere i rossoneri. Da qui, sono iniziate le accuse da parte dei suoi compagni di squadra e le indagini per possibili partite truccate.

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Bogotà, Colombia - 3 giugno 2019: Jose Calderón del Panama non effettua una parata durante l'amichevole tra Colombia e Panama all'Estadio El Campin. (Foto di Luis Ramirez/Getty Images)

Campionato panamense nella bufera: portiere fa autogol e viene accusato di aver truccato la partita

Dopo l'autogol realizzato da Calderón, l'attaccante dello Sporting San Miguelitoha lasciato il campo in anticipo e, dopo la partita, ha scritto un messaggio sul suo profilo Instagram. Con le sue, il giocatore ha accusato il portiere di aver truccato la partita: "L'amore per il calcio è nel cuore, ma molti l'hanno perso. Faccio un nome, quello di José Calderón, un fo****o truccatore di partite e come lui ce ne sono altri. Non si vergognano e lo fanno capire. Tutti vedono un giocatore esperto che commette certe schifezze. È triste vedere ciò perché ci sono giocatori che danno il massimo e quelli che vogliono inseguire i propri sogni. Io sono uno di questi. Chi sta infangando il calcio dovrebbe farsi da parte ed ammettere quel che ha fatto".

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Calderón, dal canto suo, ha dichiarato di non aver commesso l'autogol di proposito dicendo che è stato soltanto une, infine, ha chiesto scusa alla squadra ed ai tifosi prendendosi la pienadi quanto accaduto. Poi, ha aggiunto che non ha mai truccato partite dichiarando che andrà pernei confronti di chi lo accusa. Tuttavia, la LFP ha comunicato che, dopo quanto accaduto durante la partita tra Alianza e Sporting San Miguelito, ha aperto un'indagine. Il club in cui gioca Calderón, con un annuncio ufficiale, ha dichiarato di aver già fattoalle autorità, con le quali collaborerà, per la questione delle partite. Inoltre, ha chiesto che le indagini vengano svolte in maniera tempestiva.

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