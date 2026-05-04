Il giocatore ha commesso, al 92', l'autorete che ha permesso alla squadra avversaria di conquistare la vittoria
Mondiali, i tifosi di Panama fanno casino sotto l'hotel del Suriname: i calciatori scendono a ballare
Dall'altra parte del mondo potrebbe iniziare uno scandalo nella Liga Panamena di Futbol, vale a dire il campionato panamense. Nelle ultime partite disputate, infatti, ha avuto luogo un episodio dal quale potrebbe la LPF, cioè la Lega Calcio del Panama, ha deciso di aprire un'indagine. Il quotidiano spagnolo Marca ha riportato che durante la partita tra Alianza e Sporting San Miguelito disputata nella notte tra 2 e 3 maggio, al 92' il portiere della squadra ospite José Calderón ha commesso l'autogol che ha fatto perdere i rossoneri. Da qui, sono iniziate le accuse da parte dei suoi compagni di squadra e le indagini per possibili partite truccate.
Scopri come vedere tantissimi eventi in streaming gratis su Bet 365, clicca qui
Campionato panamense nella bufera: portiere fa autogol e viene accusato di aver truccato la partitaDopo l'autogol realizzato da Calderón, l'attaccante dello Sporting San Miguelito Gustavo Herrera ha lasciato il campo in anticipo e, dopo la partita, ha scritto un messaggio sul suo profilo Instagram. Con le sue parole, il giocatore ha accusato il portiere di aver truccato la partita: "L'amore per il calcio è nel cuore, ma molti l'hanno perso. Faccio un nome, quello di José Calderón, un fo****o truccatore di partite e come lui ce ne sono altri. Non si vergognano e lo fanno capire. Tutti vedono un giocatore esperto che commette certe schifezze. È triste vedere ciò perché ci sono giocatori che danno il massimo e quelli che vogliono inseguire i propri sogni. Io sono uno di questi. Chi sta infangando il calcio dovrebbe farsi da parte ed ammettere quel che ha fatto".
Clicca qui per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Bet365
Caricamento post Instagram...
Guarda tutto il calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su Bet365
© RIPRODUZIONE RISERVATA