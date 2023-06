Siamo agli sgoccioli. Ogni stagione, negli ultimi istanti di campionato, siamo soliti vedere tante novità. Da chi ha giocato di meno, a qualche giovane in rampa di lancio per iniziare a far pratica con il grande calcio. Ma soprattutto, le squadre si tirano a lucido e iniziano a mostrare il vestiario per la prossima stagione. Non tutte le squadre però, sembrano mantenere la stessa linea. In Portogallo, una squadra, non cambia l’home kit dalla stagione 2016/17.