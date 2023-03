Schalke, gli Ultras contro alcuni cani sciolti: “Fate i video ai derby e vendete le sciarpe? Fuori di qui!”

Gli Ultras Gelsenkirchen prendono di petto alcuni tifosi dello Schalke 04. Insulti ai propri tifosi per via del derby a Bochum...

Al momento le cose stanno andando bene allo Schalke 04. La squadra è imbattuta da sette partite di Bundesliga e ha raccolto undici punti in queste ultime partite. Tra questi risultati anche una vittoria per 2-0 in casa del Bochum e un pareggio pesante per 2-2 contro il Borussia Dortmund nel Revierderby.

Nel numero 13 della stagione della rivista "Blauer Brief", che gli Schalke hanno distribuito nello stadio per la partita casalinga contro il Borussia Dortmund, i tifosi hanno commentato la vittoria per 2-0 dello Schalke a Bochum: "Giornata perfetta a tutto tondo...ma troppi telefoni cellulari tirati in curva...in curva bisogna cantare non fare foto e video.... ".