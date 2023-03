Scozia, c’è un problema VAR. Grant: “Io l’avevo detto, è un vero incubo”

Raffica di polemiche e contestazioni dopo l'ultimo turno di campionato giocato in Premiership scozzese. Nel mirino l'utilizzo del VAR...

Sergio Pace

L'ultimo weekend calcistico in Scozia è stato caratterizzato da grosse polemiche in campo e fuori. La leggenda del Celtic, Peter Grant, ha puntato il dito contro il VAR dopo le decisioni arbitrali prese in Celtic-Hibernian. In verità, il 57enne ex centrocampista (con i Celts ha vinto due campionati scozzesi e quattro Coppe di Scozia tra il 1985 e il 1995) già da parecchio tempo ha sempre considerato l'utilizzo del VAR un autentico flop.

Per Grant il mondo del calcio dovrebbe avvalersi solo della tecnologia di porta, la "goal-line technology". "Ho sempre detto che il VAR, prima della sua introduzione, si sarebbe rivelato un incubo per il gioco quassù. Ed è proprio quello che è stato dimostrato. Il sabato sera quando andavi al pub, tutti parlavano della loro squadra e dicevano 'era calcio di punizione, era fuorigioco'. Ora tutti stanno dicendo che il problema è il VAR", le parole di Grant a The Go Radio Football Show.

Decisioni discutibili

Nell'ultimo turno di Premiership scozzese sono state diverse le decisioni adottate in campo dall'arbitro e dal VAR che hanno provocato un'ondata di polemiche. Gli episodi più discussi in Motherwell-Rangers, Kilmarnock-St.Johnstone, Dundee United-St.Mirren. L'allenatore del Motherwell, Stuart Kettelwell, e l'allenatore dell'Hibernian, Lee Johnson, si sono lamentati fortemente per i cartellini rossi sventolati contro le loro squadre nei match contro rispettivamente Rangers e Celtic. Il Motherwell ha anche contestato un fuorigioco prima della rete del 3-2 dei Rangers firmata da Todd Cantwell al 62'.

Nel match tra il fanalino di coda Dundee United e St Mirren, i padroni di casa sono andati su tutte le furie dopo il rigore concesso agli avversari e trasformato da Mark O'Hara per fallo di Loick Ayina su Curtis Main.

Il Dundee United ha chiesto un vertice con la SFA (Scottish Football Association) per far il punto sull'utilizzo della tecnologia in campo. E al Rugby Park il Kilmarnock ha protestato per il gol di Kyle Vassell annullato per un tocco di mano nel match casalingo contro il St. Johnstone.

Il punto di vista di Grant

"Il VAR non avrebbe mai dovuto essere introdotto a nord del confine", il pensiero di Peter Grant. L'ex Celtic ha analizzato un episodio di gioco che ha ha visto coinvolti il difensore del Celtic, Cameron Carter-Vickers, e l'attaccante dell'Hibernian, Thody Ellie Youan, nell'ultima partita giocata al Celtic Park: "Ho visto il match, è stato divertente. Sono dispiaciuto per l'attaccante Youan. Ha preso la seconda ammonizione per un piede troppo alto, ma se vedete bene è Carter-Vickers che si abbassa per colpire di testa.

In passato sarebbe stato un giallo per Carter-Vickers perché sta abbassando la testa. Se l'arbitro fischia un calcio di punizione per un piede alto o altro, allora è ok. Ma Youan non meritava la seconda ammonizione. Il primo cartellino giallo ci stava. Nel corso della partita ci sono stati altri contrasti che potevano essere puniti con un cartellino giallo o con una espulsione. Il VAR però non è stato coinvolto".