Scozia, Celtic: Joe Hart sanguinante per un violento colpo alla testa nel 9-0 al Dundee United

Punteggio pieno per gli uomini di Ange Postecoglu: 15 punti in 5 partite, 21 gol fatti e 1 subito

Ma la trasferta a Dundee non ha portato solo note positive. Il portiere del Celtic, Joe Hart, ha subito un brutto colpo alla testa in uno scontro di gioco con l’attaccante avversario, Steven Fletcher. Il numero 9 dei Terrors ex Sunderland e Stoke City, nel modo di prendere la palla e allungarsi per il tiro, ha colpito violentemente la testa di Hart.