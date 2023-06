Come mostrato in anteprima dal sito Footy Headlines, la maglia da trasferta degli scozzesi dell'Aberdeen per la stagione 2023/24 si candida seriamente una delle prime divise più stravaganti del prossimo anno. Colori, forme e vortici cosmici su base nera si miscelano per dar forma all'aurora boreale. Ad Aberdeen, terza città più popolosa della Scozia, l'aurora boreale è spesso visibile nelle ore notturne. La maglia, prodotta da Adidas, è disponibile dal 20 giugno.