Se i maschi piangono, le donne non ridono: l’Ajax Women non festeggia il titolo perché…

L'Ajax Women campione d'Olanda, ma non si festeggia...

Tutt'altro percorso quello compiuto dalle donne. L'Ajax Women, infatti, ha regalato una grande gioia ai propri tifosi conquistando il titolo di Campione d'Olanda al fotofinish. La formazione ajacide ha chiuso davanti al Twente sopra di un punto (55 a 54), con diciotto vittorie, un pareggio e una sola sconfitta in campionato. Decisiva per il titolo la vittoria per 1-0 nello scontro diretto del penultimo turno contro le rivali del Twente. Per l'Ajax Women si tratta del terzo titolo vinto nella sua storia.

Tutto bello, ma l'Ajax ha deciso di non procedere con i festeggiamenti per "rispetto" alla squadra maschile, reduce da una stagione deludente con tanto di contestazione dei tifosi. Non ci sarà, dunque, nessuna premiazione pubblica per l'Ajax Women ad Amsterdam per il titolo appena conquistato.

Queste le dichiarazioni di un portavoce dell'Ajax, riportate da NU.nl: "L'Ajax ha fatto sapere al sindaco di riconsiderare la cerimonia. Non siamo d'accordo con l'ora e il luogo del tributo offerto". La delusione per i risultati della squadra maschile, insomma, avrebbe influito sulla partecipazione del pubblico alla festa delle ragazze, "e questo non fa bene all'immagine del calcio femminile".

"Inoltre, la delusione per le prestazioni della prima squadra in questa stagione ha un suo peso specifico. Riteniamo che non sia saggio onorare e festeggiare l'Ajax Women in città la prossima settimana. Non è un buon segnale né per le ragazze dell'Ajax né per i nostri tifosi".

L'annullamento della premiazione e dei festeggiamenti per l'Ajax Women ha profondamente deluso anche l'amministrazione locale, che non può fare altro che accettare la decisione del club.