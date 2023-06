Segna il Botafogo e il tifoso esulta: ma un pipistrello lo morde alla gamba…

L’episodio è avvenuto nel corso di Botafogo-Fortaleza 2-0, match valido per il decimo turno del Brasileirão

In una partita di Serie A brasiliana si è verificato un evento alquanto singolare e insolito. Il Botafogo stava giocando nel weekend contro il Fortaleza allo stadio Nilton Santos di Rio De Janeiro e un tifoso ha subìto un evento inaspettato durante l’esultanza per un gol.

In un’intervista rilasciata a Coluna do Ancelmo del portale O Globo, Cooper ha dichiarato: “Quando Tiquinho Soares ha segnato la sua doppietta, un mio amico, durante i festeggiamenti, mi ha accidentalmente spinto e buttato giù dalle scale. A causa della caduta, il mio piede è finito sotto un sedile e in quel momento ho visto un pipistrello”.