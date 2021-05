Seleçao e goleador: il brasiliano Lucas Verissimo fa e disfa nel derby di Lisbona

Lucas Verissimo, è un magic moment...in Italia lo volevano in tante...

Il Benfica ha accolto nello scorso mese febbraio il difensore Lucas Verissimo, centrale brasiliano in arrivo dal Santos. Nelle ultime finestre di mercato il giocatore era stato spesso accostato a numerose squadre italiane (tra cui Roma, Inter e Torino) e si è trasferito in Portogallo dopo la finale di Copa Libertadores. Il club portoghese ha blindato il centrale, 25 anni, con un contratto fino al 2025. E oggi ne raccoglie i frutti. Lucas Verissimo ha segnato un gol pesante nel derby di Lisbona vinto 4-3 dal Benfica , proprio nel giorno in cui viene convocato dalla Nazionale brasiliana.

Il gol di Lucas Verissimo è servito al Benfica per impedire ai rivali biancoverdi dello Sporting Lisbona di chiudere il campionato da imbattuti. Per la verità, il brasiliano ha anche commesso il fallo da rigore che ha consentito a Pedro Goncalves di segnare dal dischetto il gol del 4-3 che ha rimesso in carreggiata lo Sporting. Ma per Lucas Verissimo, approdato nel 2013 al Santos a livello Under 16 e capace di esordire in Prima squadra già nel 2016, tutto è bene quel che finisce bene: il suo nuovo club, il Benfica, ha fatto un po' come la Roma con la Lazio, ha vinto cioè il derby di fine stagione anche per smorzare l'ira dei tifosi.