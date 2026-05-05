Ancora una volta il calcio si trova a fare i conti con il suo lato più oscuro. Durante una sfida di Premier League, un episodio di presunto razzismo ha scosso l’ambiente, riportando al centro un problema mai davvero risolto. Un tifoso dell’Everton è stato arrestato dopo aver rivolto insulti discriminatori a Antoine Semenyo nel corso della partita contro il Manchester City, terminata 3-3. L’intervento immediato delle forze dell’ordine e la segnalazione di altri spettatori hanno evitato che l’episodio passasse inosservato. Ma il caso riaccende i riflettori su una piaga persistente, mentre club e istituzioni ribadiscono una linea dura: "tolleranza zero" contro ogni forma di discriminazione.

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🚨 Manchester City club statement.



“Manchester City strongly condemns the racist abuse directed towards Antoine Semenyo at yesterday’s match.



We welcome the swift action taken by Everton and the police to identify the individual responsible.



We are also incredibly disappointed… pic.twitter.com/lSfVm5UZNh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 5, 2026

Insulti a Semenyo, scatta l’arresto: "Tolleranza zero"

Secondo quanto riferito dalla, un uomo diè stato arrestato con l’accusa di reato contro l’ordine pubblico a sfondodopo che "tifosi e steward hanno segnalato che un tifoso aveva urlato insulti razzisti". Le indagini restano aperte e il sospettato è stato rilasciato su cauzione con restrizioni severe, tra cui il divieto di avvicinarsi agli stadi nei giorni di gara.haduramente l’accaduto: "Il razzismo e la discriminazione in tutte le loro forme sono assolutamente inaccettabili".

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Non hanno posto nei nostri stadi, nel nostro sport né nella società". Per Antoine Semenyo si tratta del secondo episodio simile in stagione, dopo quanto denunciato ai tempi del Bournemouth contro il Liverpool. Il giocatore ha più volte chiesto misure più severe, arrivando a ipotizzare anche pene detentive per i responsabili. Intanto, il Manchester City ha elogiato la "rapida azione" delle autorità e ha espresso solidarietà anche a Marc Guehi, vittima di abusi razzisti online dopo la gara.

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