Un risultato che si è rivelato fatale in quel di Belgrado. La Serbia esce sconfitta per 1 a 0 nella sfida casalinga contro l'Albania, con la rete di Rey Manaj. La nazionale delle aquile bianche vedono i rivali delle aquile rossonere scappare nella classifica del girone K per la qualificazione ai prossimi Mondiali. Un terzo posto a -4 dai secondi e che ha scosso l'ambiente serbo. Lo stesso commissario tecnico della Serbia, Dragan Stojkovic, ha annunciato le sue dimissioni dopo la partita con l'Albania.
Qualificazione ai Mondiali
Serbia, il ct Stojkovic si dimette dopo la sconfitta con l’Albania: “Mi assumo le responsabilità”
Stojkovic dopo Serbia-Albania: "Non ci sarò contro l'Andorra"—
La partita tra Nazionale serba e la Nazionale albanese è stata decisa dal gol al volo, nel primo minuto di recupero del primo tempo, dell'ex-Inter Rey Manaj. L'attaccante classe '97, sotto accusa per l'esultanza offensiva in Serbia-Albania, potrebbe essere la causa diretta delle dimissioni del ct Dragan Stojkovic.
L'ex-calciatore della Nazionale jugoslavia, soprannominato Piksi e anche il "Maradona dell'Est" per le sue abilità tecniche, era alla guida delle aquile bianche dal 2021. Proprio alle sue prime partite nella panchina della nazionale, Stojkovic è riuscito ad ottenere una vittoria per 2 a 1 sul Portogallo e l'accesso al Mondiale di Qatar nel 2022.
Ma la qualificazione ai Mondiali del 2026 - che si terranno tra Messico, USA e Canada - non è andata per il verso giusto. A dare il colpo finale è stata la sconfitta di ieri, sabato 11 ottobre, contro la Nazionale albanese. Una partita sentita da parte di Serbia e Albania, che porta al malumore dei primi e alla delusione di Stojkovic. Presentatosi alle telecamere nel post partita, l'ormai ex-commissario tecnico ha mostrato tutto il suo disappunto: "Una sconfitta che non sarebbe mai dovuta arrivare. Mi prendo tutte le responsabilità e sono ad affrontare tutte le conseguenze".
Sempre nella stessa intervista, Stojkovic ha annunciato di aver presentato le dimissioni al presidente e al segretario generale della federazione calcistica della Serbia. "Non andrò in Andorra per dirigere la squadra", chiude così Piksi la sua avventura alla guida della selezione serba. Vlahovic e compagni, ora, dovranno sperare nel miracolo per accedere quantomeno ai play-off per qualificarsi al prossimo Mondiale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA