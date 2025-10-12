Tanta la delusione nelle parole del selezionatore delle aquile bianche dopo il risultato di Belgrado

Un risultato che si è rivelato fatale in quel di Belgrado. La Serbia esce sconfitta per 1 a 0 nella sfida casalinga contro l'Albania, con la rete di Rey Manaj. La nazionale delle aquile bianche vedono i rivali delle aquile rossonere scappare nella classifica del girone K per la qualificazione ai prossimi Mondiali. Un terzo posto a -4 dai secondi e che ha scosso l'ambiente serbo. Lo stesso commissario tecnico della Serbia, Dragan Stojkovic, ha annunciato le sue dimissioni dopo la partita con l'Albania.

Stojkovic dopo Serbia-Albania: "Non ci sarò contro l'Andorra" — La partita tra Nazionale serba e la Nazionale albanese è stata decisa dal gol al volo, nel primo minuto di recupero del primo tempo, dell'ex-Inter Rey Manaj. L'attaccante classe '97, sotto accusa per l'esultanza offensiva in Serbia-Albania, potrebbe essere la causa diretta delle dimissioni del ct Dragan Stojkovic.

L'ex-calciatore della Nazionale jugoslavia, soprannominato Piksi e anche il "Maradona dell'Est" per le sue abilità tecniche, era alla guida delle aquile bianche dal 2021. Proprio alle sue prime partite nella panchina della nazionale, Stojkovic è riuscito ad ottenere una vittoria per 2 a 1 sul Portogallo e l'accesso al Mondiale di Qatar nel 2022.

Ma la qualificazione ai Mondiali del 2026 - che si terranno tra Messico, USA e Canada - non è andata per il verso giusto. A dare il colpo finale è stata la sconfitta di ieri, sabato 11 ottobre, contro la Nazionale albanese. Una partita sentita da parte di Serbia e Albania, che porta al malumore dei primi e alla delusione di Stojkovic. Presentatosi alle telecamere nel post partita, l'ormai ex-commissario tecnico ha mostrato tutto il suo disappunto: "Una sconfitta che non sarebbe mai dovuta arrivare. Mi prendo tutte le responsabilità e sono ad affrontare tutte le conseguenze".

Sempre nella stessa intervista, Stojkovic ha annunciato di aver presentato le dimissioni al presidente e al segretario generale della federazione calcistica della Serbia. "Non andrò in Andorra per dirigere la squadra", chiude così Piksi la sua avventura alla guida della selezione serba. Vlahovic e compagni, ora, dovranno sperare nel miracolo per accedere quantomeno ai play-off per qualificarsi al prossimo Mondiale.