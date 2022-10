Serbia, i 50 gol in 76 partite di Mitrovic: meglio di tutti, anche di Messi e CR7

Al 28enne attaccante del Fulham sono bastate 76 partite per segnare 50 reti in Nazionale, meglio anche dei due Palloni d'Oro

Il Fulham e soprattutto la Serbia possono vantare di avere in rosa uno degli attaccanti più efficaci del momento. Nell’ultima partita contro la Norvegia, Aleksandar Mitrovic ha raggiunto 50 gol in 76 match con la sua Nazionale. Lo ha fatto davanti a un certo Erling Baut Haaland, che non è riuscito a bucare la porta difesa da Vanja Milinkovic-Savic.

Con questa cifra sbalorditiva, il 28enne attaccante ha superato molti dei più grandi calciatori della storia. Per fare degli esempi, Cristiano Ronaldo, capocannoniere all-time della Champions League e del Portogallo, ha avuto bisogno di 114 gare internazionali per raggiungere quei numeri. Leo Messi addirrittura 107.

Altre leggende che Mitrovic ha sorpassato sono: Robert Lewandowski, David Villa, Luis Suarez, Zlatan Ibrahimovic e Didier Drogba. Questi nomi sottolineano la difficoltà di raggiungere un traguardo simile. Per realizzare un’impresa del genere, il bomber serbo ha realizzato sei reti negli ultimi quattro impegni internazionali. In totale sono 25 le selezioni vittime delle saette del giocatore in forza ai Cottagers, che in passato ha vestito le maglie di Partizan Belgrado, Anderlecht e Newcastle.