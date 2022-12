Sergio Aguero convocato dalla Malesia ma…non è il “Kun”

Le Tigri della Malesia affronteranno il Myanmar per il primo turno della AFF Mitsubishi Electric Cup (campionato del Sud-est asiatico) in programma mercoledì 21 dicembre

di Sergio Pace -

Sergio Aguero convocato dalla Malesia. No, non è uno scherzo…ma non si tratta del “Kun”. In vista dell’inizio della AFF Mitsubishi Electric Cup 22/23 (Campionato del Sud-est asiatico), nel gruppo dei 23 giocatori che si sta allenando al Wisma FAM a Kelanya Jaya (sobborgo della città di Petaling Jaya nello stato di Selangor) compare il nome di Sergio Aguero.

Non è un errore

Ma l’Aguero in questione è un trequartista di 28 anni dello Sri Pahang FC. Il classe ’94, nato a La Rioja in Argentina, ha la cittadinanza malese. Aguero ha fatto il suo esordio con la Malesia (146esimo posto Ranking FIFA) il 9 dicembre nell’amichevole vinta per 4-0 contro la Cambogia, entrando al 46’ della ripresa.

Per il numero 19 delle “Tigri della Malesia” altri 14 minuti concessi nel 3-0 rifilato alle Maldive di Francesco Moriero il 14 dicembre. La Malesia, guidata in panchina dal 53enne coreano Pan-gon Kim, affronterà il Myanmar (o Birmania) nel primo turno del Gruppo B della AFF Mitsubishi Electric Cup in programma mercoledì 21 dicembre.