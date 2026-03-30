Il difensore centrale spagnolo ha un passato glorioso ed un futuro incerto: quale sarà la sua prossima meta?

Carmine Panarella 30 marzo - 00:54

Sergio Ramos spegne oggi 40 candeline, un traguardo importante per uno dei difensori più iconici della storia del calcio moderno. Come riportato da Marca, il centrale spagnolo si trova ora di fronte a un bivio: continuare a giocare accettando una delle numerose offerte ricevute oppure prendere in considerazione il ritiro. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

Una decisione non semplice, anche perché Ramos, pur essendo senza squadra da dicembre dopo la fine della sua esperienza con i Rayados de Monterrey, continua a mantenersi in forma impeccabile, come dimostrano i video e le immagini dei suoi allenamenti diventati virali nelle ultime settimane.

Offerte da tutto il mondo, ma priorità alla famiglia — Dallo scorso gennaio, le proposte non sono mancate. Secondo Marca, il difensore ha ricevuto offerte dalla Spagna, da altri club europei, comprese alcune squadre impegnate in Champions League, e anche dal Medio Oriente, in particolare da Qatar e Arabia Saudita.

Tuttavia, la priorità di Ramos è stata chiara fin da subito: restare vicino alla sua famiglia in Spagna. Questo fattore ha inciso in maniera determinante nella mancata scelta di una nuova destinazione.

Il grande sogno era rappresentato da un ritorno al Siviglia per una terza esperienza, ma l’attuale dirigenza del club andaluso ha bloccato questa possibilità durante l’ultima finestra di mercato invernale, chiudendo di fatto una porta che sembrava romantica e naturale.

Una carriera irripetibile tra club e nazionale — Parlare della carriera di Sergio Ramos significa ripercorrere una delle epoche più vincenti del calcio spagnolo. Il difensore è stato protagonista assoluto della generazione d’oro della Spagna, con cui ha conquistato Europeo 2008, Mondiale 2010 ed Europeo 2012.

Con il Real Madrid, invece, ha vinto praticamente tutto, tra cui Liga, Coppe del Re e soprattutto Champions League. Impossibile non citare il momento simbolo della sua carriera: il gol al 93’ nella finale di Champions League 2014 contro l’Atlético Madrid, una rete che regalò ai blancos la storica “Decima”. Un traguardo che ancora oggi rappresenta una delle immagini più iconiche della storia del club e della competizione.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming di Bet365

Futuro tra campo e scrivania: l’ipotesi Siviglia — Parallelamente alle riflessioni sul suo futuro da calciatore, emerge anche un altro scenario. Secondo quanto riferito da Marca, Ramos starebbe lavorando all’acquisizione del Siviglia, con il supporto del fondo Five Eleven Capital.

L’operazione sarebbe ormai nelle fasi finali dal punto di vista burocratico, sotto la supervisione dell’avvocato Julio Senn, figura molto vicina al giocatore. Le prime novità concrete potrebbero arrivare già a inizio maggio, aprendo a un possibile futuro da dirigente o proprietario.

Un’eredità già scolpita nella storia — Al di là della scelta che prenderà nei prossimi mesi, una cosa è certa: Sergio Ramos ha già lasciato un segno indelebile nella storia del calcio.

Definirlo il miglior difensore della storia della Spagna può essere oggetto di dibattito, ma ciò che è indiscutibile è la sua eredità fatta di successi, leadership e momenti iconici. A 40 anni, il suo futuro è ancora da scrivere. Ma il suo passato è già leggenda.