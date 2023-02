Sergio Ramos e quei baci d’addio a Keylor Navas…

Dai tempi del Real. Sergio Ramos e Keylor Navas hanno un rapporto speciale e lo hanno dimostrato con un video. Navas è pronto per la nuova avventura tra le fila del Nottingham. Al PSG la porta è ben custodita da Gigio Donnarumma ma Keylor ha qualche altra cartuccia da sparare nella sua carriera e allora la Premier è pronta ad accoglierlo. Il più triste di tutti per la sua partenza però è Sergio Ramos. Lo spagnolo ha pubblicato un video su Instagram dove bacia e abbraccia un Navas quasi imbarazzato.

Il messaggio di Ramos: "Il calcio è meraviglioso, come le persone che ti mette sulla sua strada, ci hai accompagnato in ogni momento e insieme abbiamo continuato a costruire ricordi speciali. Tutta la fortuna per questa nuova tappa, ci mancherai tanto ma saremo sempre vicini".