Primo gol di Sérgio Ramos col Monterrey, che vince 4-2 contro il Santos

Stanotte, si è chiusa la 10ª giornata della Liga MX 2024/2025, che attualmente è nella fase Clausura. Il Monterrey, 9° nella classifica della seconda fase del campionato, ha vinto 4-2 contro il Santos. Dopo aver subito gol al 22', i Rayados pareggiano nei minuti di recupero del primo tempo. Al 57', Sergio Ramos, che ha scelto d'indossare il numero 93 in memoria del suo gol nella finale di Champions League 2013/2014 contro l'Atlético Madrid, ha portato in vantaggio la sua squadra con un colpo di testa. Il difensore spagnolo non segnava in partite ufficiali dal 30 marzo 2024 quando, con la maglia del Siviglia, decise il match della 30ª giornata della scorsa Liga spagnola contro il Getafe.