La notizia non è del tutto inattesa. Negli ultimi giorni, Sergio Ramos aveva alimentato la curiosità dei fan con un’iniziativa singolare: una furgoneta che circolava intorno alla Cibeles, con la scritta “Tú me pediste que vuele…” e la firma SR93 . Una mossa di marketing che ha trasformato l’attesa in evento, rendendo virale la sua nuova sfida artistica.

Se sul campo Ramos ha fatto della grinta e della passione il suo marchio di fabbrica, la scommessa ora è portare la stessa intensità in musica. Non sarà soltanto un brano, ma un ponte tra calcio e melodia, tra ricordi e identità. Il debutto musicale di Sergio Ramos non è un caso isolato: tanti atleti hanno provato a contaminare sport e arte, ma il suo caso porta con sé un carico emotivo particolare. Per i tifosi del Real, Cibeles è più di una canzone: è memoria, celebrazione, appartenenza.