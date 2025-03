Sergio Ramos graziato: soltanto una giornata di squalifica

Trentesima espulsione in carriera ed una giornata di squalifica per il difensore centrale ex Siviglia e Real Madrid, che da febbraio gioca al Monterrey.

Dal mese scorso, la leggenda del Real Madrid Sergio Ramos gioca per il Monterrey , squadra che gioca nella Liga MX , cioè la Serie A messicana. Nell'ultima partita di campionato, vinta 3-1 contro il Pumas , lo spagnolo è stato espulso per aver dato, nei minuti finali del match, un calcio all'attaccante avversario Guillermo Martínez , rimediando una giornata di squalifica .

Sergio Ramos graziato: una sola giornata di squalifica

Sergio Ramos (Foto tratta da profilo X @Rayados)

Sergio Ramos non poteva non farsi espellere anche in Messico. L'ex capitano della Nazionale Spagnola, con la quale ha vinto 2 Europei ed il Mondiale nel 2010, ha segnato 3 gol nelle sue prime 5 partite col Monterrey. Nella partita di Liga MX contro il Pumas, il difensore centrale, che compirà 39 anni a fine mese, ha rimediato un'espulsione (la 30ª della sua carriera agonistica) per aver dato un calcio a Martínez, attaccante avversario che ha segnato il gol della bandiera per i suoi. Per questo gesto, l'ex difensore del Real rischiava 15 giornate di squalifica, ma dovrà saltarne solo una.