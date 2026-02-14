Sergio Ramos ha tanta voglia di acquisire il club in cui ha militato da calciatore. Prima però urge un controllo sulla reale situazione finanziaria del club, date le difficoltà note che sta affrontando

Francesco Lovino Redattore 14 febbraio 2026 (modifica il 14 febbraio 2026 | 13:02)

Sergio Ramos il prossimo 30 marzo compirà 40 anni e ancora adesso non ha appeso gli scarpini al chiodo. L'ex Paris-Saint Germain ha però manifestato l'intenzione di acquisire tramite un gruppo di investimento il Siviglia. Lì ha completato la lunga trafila delle giovanili nel 2003 e proprio il Siviglia lo ha lanciato nel calcio dei grandi, prima di approdare nel 2005 al Real Madrid.

Siviglia: grande interesse di Sergio Ramos, ma... — L'accordo pare essere stato trovato, come abbiamo raccontato qui. Il desiderio è quello di diventare il proprietario delle quote di maggioranza del club, senza che però questa manovra comporti seri rischi finanziari.

Nelle ultime settimane si è infatti saputo che il Siviglia abbia fronteggiato alcune urgenze finanziarie, tali da richiedere prestiti per assolverle. Proprio qui sono sorte le prime titubanze di Sergio Ramos e company, chiamati ad assicurarsi della stabilità dei conti della società prima di formulare l'offerta formale e procedere all'acquisto.

L'ente a cui si sono rivolti è KPMG, una rete di società indipendenti, interessata a operazioni di consulenza manageriale e specializzata nella revisione dei conti.

... tutto dipende dall'indagine di KPMG — Non solo i bilanci verranno attentamente valutati. KPMG, infatti, dovrà anche considerare il capitale netto del Siviglia e capire se sia negativo e, ancora, la possibilità di un fallimento tecnico del club.

Prima che la stagione termini, arriverà senza dubbio una risposta definitiva. Per il momento non resta che attendere. Molto probabilmente non si andrà oltre la metà di aprile e in caso di esito negativo, non è escluso che Sergio Ramos faccia marcia indietro.

Intanto, il Siviglia non può far altro che concentrarsi sul campo, con una classifica che vede i biancorossi al quattordicesimo posto. Prossimo impegno, da non fallire, è quello casalingo con l'Alaves.