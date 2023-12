Serie B brasiliana, le escort della città si offrono per cambiare nome al Vitoria…

Come sottolineato dal presidente Fábio Mota in un’intervista a Globo Esporte, un club di escort della città ha suggerito questa possibilità e il dirigente ha condotto un sondaggio con i tifosi per conoscere la loro opinione…

“È solo un sondaggio. Nessuno è qui per vendere il nome di Vitória. Quando il Vitória riceve una proposta come questa, si ha l’obbligo di renderla pubblica, di ascoltare la gente. Ognuno ha le proprie convinzioni. Abbiamo ricevuto due proposte: una per vendere il nome dello stadio per dieci anni e un’altra per il nome del club. Stiamo semplicemente facendo un sondaggio per sapere cosa ne pensano i tifosi”, ha spiegato il dirigente.