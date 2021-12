Serie B brasiliana, tira in porta e colpisce Cristina: la tifosa sugli spalti stava bevendo una birra…

Un giocatore del Goiás sbaglia malamente il tiro e colpisce in faccia una giovane tifosa che stava sorseggiando una birra sugli spalti…

Una situazione insolita si è verificata domenica scorsa a Goiânia nella partita tra Goiás e Brusque, valida per l’ultima giornata del Campeonato Brasileiro Série B. Sì, perché Júlio César de Rezende Miranda, centrocampista dell’Esmeraldino, ha colpito una giovane donna che stava bevendo birra in tribuna dopo un tiro piuttosto rivedibile.

La partita era sull’1-0 a favore degli ospiti, quando de Rezende Miranda era alla ricerca del pari e ha concluso di forza con il sinistro da fuori area, ma la palla è uscita abbastanza lontana, centrando in pieno la tifosa del Goiás distratta, con la birra in mano. Il colpo è stato così forte che la ragazza è caduta all’indietro ed è stata raccolta da un uomo che le era accanto.

La supporter si chiama Cristina Ventura, come conferma scc10.com.br, e dopo la gara, è stata sottoposta a esami che hanno confermato danni alla retina e perdita temporanea della vista. Cristina ha dichiarato di vedere solo “figure”. “Ho solo sentito il dolore – ha spiegato –. Poi, quando ho aperto l’occhio, non vedevo più. Tutto era nero. Sono una lavoratrice, mi alzo presto ogni giorno per lavorare. Non so cosa accadrà, ma ho molta fede in Dio e lui mi darà di nuovo la vista”.