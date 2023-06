Serie B portoghese, a 56 anni Miura MVP ma lui declina: “Altri più bravi di me…”

“Ho rifiutato – ha spiegato ‘King Kazu’ a Sport TV –. Credo che ci fossero altri giocatori che lo meritavano più di me, ma l’addetto alle pubbliche relazioni del club mi ha detto che sarei stato multato se non fossi andato a ricevere il premio. Ci sono andato a malincuore. Ma confesso che non mi è piaciuto. Se non ricevessi l’aiuto dei giocatori e dell’allenatore, non sarei qui. Sono molto grato alla squadra e a tutte le persone che sono intorno al team. Ho intenzione di giocare fino a 60 anni”.