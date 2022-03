Serie B turca, un capitano rifiuta la maglietta No War: “Ogni giorno in Medio Oriente…”

Aykut Demir, difensore e capitano dell’Erzurumspor, si è rifiutato di indossare una maglia contro la guerra in Ucraina prima del match perso in casa contro l’Ankaragücü, capolista della seconda serie turca

Aykut Demir, capitano dell’Erzurumspor, club quarto in classifica nella seconda serie del campionato turco di calcio, è sulla bocca di tutti nel paese per il suo atto di ribellione nel non voler indossare una maglia contro la guerra con la scritta “No war” (sia in turco che in inglese) e l’attacco della Russia all’Ucraina.