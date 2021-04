Serie D brasiliana, il gendarme spara al piede di un giocatore e si va avanti a giocare lo stesso…

Incredibile quanto accaduto nel match tra Aquidauanense e Águia Negra del Campeonato Sul-Mato-Grossense. Una rissa ha provocato l’intervento della polizia sul campo e uno dei gendarmi ha sparato al piede Rafael Xavier

Che il pallone non finirà mai di stupire è una frase da prendere alla lettera. Più che altro perché è vera. L’ultima sorpresa è arrivata nel match Aquidauanensee-Águia Negra, due squadre della Serie D brasiliana. Un colpo di fucile ha reso famoso il match dell’Estádio Municipal di Aquidauana, comune situato nello Stato del Mato Grosso do Sul. Intorno al 75esimo minuto, infatti, si è formata una grossa baruffa tra i due team. È dovuta intervenire la polizia per riportare l’ordine…