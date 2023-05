Settimana calda, Asensi e Capdevila giocano in anticipo il derby Espanyol-Barcellona

Erano passati molti anni da quando un derby tra Espanyol e Barcellona non era così importante per entrambi i club e non monopolizzava le conversazioni della stragrande maggioranza dei tifosi. E questo giovedì c'è stato un "aperitivo" di lusso al Club Esportiu Laietà, un'entità pioniere del basket in Spagna e ora trasformata in un luminoso spazio sociale e familiare per tennis, padel e altri sport. Il Laietà è stato il teatro perfetto dove si sono incontrati i leggendari ex calciatori dell'Espanyol e del Barcellona, ​​insieme ai giornalisti che di solito coprono le informazioni dei due club.