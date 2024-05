Una delegazione del Cadice era partito per El Salvador per partecipare alle attività programmate per rendere omaggio al più grande calciatore salvadoregno di tutti i tempi, "Mágico” González", nonché grande e amato ex della squadra andalusa

Sergio Pace Redattore 28 maggio 2024 (modifica il 28 maggio 2024 | 14:01)

Un guasto meccanico all'aereo non ha permesso alla delegazione del Cadicedi recarsi a El Salvador per partecipare all'omaggio tributato all'ex attaccante Mágico González.

La partenza per l'omaggio — Era tutto pronto per la partenza. Questa settimana il Cadice avrebbe dovuto partecipare alle attività programmate per l'omaggio a Jorge Alberto González Barillas, detto Mágico González. Il 66enne ex attaccante, nominato il miglior giocatore salvadoregno di tutti i tempi dall'IFFHS (International Federation of Football History & Statistics), ha disputato sette stagioni con la maglia del Cadice. La nazionale maggiore di El Salvador aveva organizzato un'amichevole contro il Cadice, in programma giovedì all'Estadio Nacional Jorge “Mágico” González di San Salvador. Nella giornata di mercoledì, invece, doveva tenersi l'inaugurazione di un museo dedicato all'ex calciatore.

Il guasto — Un delegazione del club andaluso era partito alla volta del paese centramericano per partecipare alle celebrazioni. Non è stato però possibile per il Cadice arrivare a destinazione per un guasto meccanico all'aereo. Il mezzo ha così dovuto effettuare un atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Siviglia.

La nota del club — Come resto noto dall'Istituto Nazionale dello Sport (INDES), "tutte le attività legate all'omaggio di questa settimana all'ex calciatore Jorge “Mágico” González sono state rinviate a causa dell'atterraggio d'emergenza dell'aereo che trasportava la delegazione del club Cádiz con destinazione El Salvador". La nazionale maggiore di El Salvador aveva organizzato un'amichevole contro il Cadice per omaggiare "Mágico González". Il governo di El Salvador e il Cadice hanno dunque deciso di rinviare ogni attività al momento.

Seguiranno aggiornamenti — Presto, però, giungeranno nuove decisioni per onorare al meglio Mágico Gonzalez. Nel frattempo, il Cadice, dopo aver confermato la cancellazione del viaggio a El Salvador, con un comunicato ha fatto sapere che "d'ora in poi lavorerà per “rispettare” il proprio “impegno con Jorge ‘Mágico’ González, El Salvador e i salvadoregni".