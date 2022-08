Shamel, il figlio di Batistuta va a giocare in Paraguay: con papà Gabriel in società?

Shamel Batistuta, il figlio più piccolo di Gabriel, nato durante la permanenza in Qatar al termine della sua carriera professionale con la maglia dell’Al-Arabi, è diventato un nuovo giocatore del Club Libertad in Paraguay fino alla fine dell’anno e con la possibilità che anche Batigol si unisca in una posizione di massima importanza all’interno dello staff.

Batistuta junior , le cui precedenti esperienze sono state Argentino de Rosario, Newell's e Ferrocarril Oeste, sarà in prova col Gumarelo fino a dicembre 2022 ed ha già debuttato in campo , come da lui testimoniato su Instagram.

Pare che Bati, come riporta TyC Sports, voglia rifiutare l’offerta per problemi di salute, anche se il Libertad non si è arreso. In ogni caso, si prevede che il 53enne si recherà spesso in terra paraguaiana per far visita al figlio Shamel in questa nuova avventura calcistica.