Shelbourne women, la frecciata di O’Reilly: “Io vado in Champions League e Ronaldo no…”

Davide Capano

Dopo aver annunciato il ritorno in campo dopo quasi tre anni di stop, l’ex centrocampista della Nazionale femminile statunitense Heather O'Reilly ha utilizzato i social per postare sulla sua partecipazione alla Women's Champions League con la squadra irlandese dello Shelbourne FC, a Dublino.

La tre volte medaglia d’oro olimpica e vincitrice della Coppa del Mondo 2015 in Canada ha scherzato sulla maggiore competizione continentale a livello di club e sull’assenza di Cristiano Ronaldo, poiché tutto indica che il giocatore del Manchester United, a meno di novità negli ultimi giorni di mercato, salterà il massimo torneo d’Europa per la prima volta in vent’anni.

“Andando a giocare in Champions League all'età di 37 anni e Ronaldo non c’è”, ha scritto su Twitter una delle migliori giocatrici della storia del calcio in rosa, con tanto di maglia numero 7 ed emoticon che non lascia spazio a dubbi.

L’esperienza con lo Shelbourne è la prima per l’americana in una manifestazione europea, una delle motivazioni che l’ha spinta a ripresentarsi sul prato verde. Sì, perché, nel giorno della presentazione, la O'Reilly ha riconosciuto come la decisione di tornare a giocare sia stata guidata da Arsene Wenger, ex allenatore dell’Arsenal, che gli ha consigliato di fare la Champions League.

“Arsene Wenger è stato il catalizzatore per allontanarmi dal ritiro, rimettermi le scarpette e tentare con lo Shelbourne”, ha spiegato la nativa di East Brunswick, comune degli USA, nella contea di Middlesex, nello Stato del New Jersey.