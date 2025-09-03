Dopo aver parato un calcio di rigore, il portiere è collassato al suolo mentre si dirigeva verso i compagni di squadra. Inutili i tentativi di soccorso

Doveva essere una grande festa, come da tradizione. Ed invece, i Jogos da Semana da Pátria 2025, un evento che si svolge in corrispondenza della Settimana della Patria in vista del giorno dell'Indipendenza del Brasile, si sono trasformati in un enorme dramma. Il portiere Edson Pixe è tragicamente deceduto in campo dopo aver parato un calcio di rigore. Inutili i tentativi di rianimarlo, sia in campo che successivamente in ospedale.

Shock in Brasile, Edson Pixe muore durante i Jogos da Semana da Patria — La sconvolgente notizia diffusa nelle ultime ore dal Brasile ha rapidamente fatto il giro del web. Il portiere Antônio Édson dos Santos Sousa, detto Pixé, è morto dopo aver accusato un malore poco dopo aver parato un calcio di rigore nella palestra Zezinho de Freitas. La sua squadra di futsal era impegnata in una delle sfide in programma per i Jogos da Semana da Patria, i giochi che si organizzano in vista delle celebrazioni del 7 settembre, giornata dell'indipendenza del Brasile.

Un video che circola sui social mostra gli ultimi istanti di vita di Edson Pixe. Il portiere dei Sind Motorcycle, impegnato nella lotteria dei rigori conto gli Amigos da Cevada, si distende sulla sua destra e para con il corpo, intercettando probabilmente con il petto il tiro dell'avversario. Si rialza, esulta e si dirige verso un compagno, che gli va incontro per festeggiare. Poi, d'improvviso, perde i sensi e cade al suolo. A nulla è servito il tempestivo arrivo dei soccorsi e la corsa all'ospedale São Miguel. Sono in corso accertamenti per chiarire il motivo del decesso.

La Federazione Paraense di Futsal (FEFUSPA) ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa del portiere tramite un comunicato diffuso sui social: "Con immenso dolore abbiamo ricevuto la notizia della scomparsa di Antônio Edson dos Santos Sousa, atleta che ha segnato il suo percorso con dedizione, talento e spirito di squadra. La sua presenza sarà sempre ricordata dentro e fuori dal campo, non solo per il giocatore esemplare che è stato, ma anche per la persona speciale che sapeva conquistare tutti. In questo momento di sofferenza, esprimiamo i nostri più sinceri sentimenti ai familiari, agli amici e a tutta la comunità sportiva. Che possano trovare conforto nei bei ricordi e nella certezza che Antônio Edson lascia un’eredità di ispirazione e passione per il futsal".