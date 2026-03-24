Uno spiacevole evento è accaduto in Sudamerica: un difensore colombiano è stato freddato fuori da un locale notturno della città di Medellín a causa di una lite evolutasi in rissa

Pietro Rusconi Redattore 24 marzo - 18:34

Medellín non è più la città degli anni '90, il cui picco di tasso di omicidi si aggirava sui 300/400 ogni 100.000 abitanti. Erano gli anni del cartello di Pablo Escobar e il territorio colombiano entrava in una spirale di violenza che solo recentemente è andato in ribasso. Nel 2015 i dati parlano di 20 ogni 100 mila, riflettendo una trasformazione avvenuta all'interno della nazione sudamericana (oggi il tasso è stimato attorno a 11/12, il livello più basso degli ulitmi 50 anni). La criminalità organizzata, ridotta, non è più l'unica fonte di pericolo. All'interno della violenza colombiana si situano anche dinamiche interpersonali ma soprattutto una violenza meno visibile nel quotidiano.

Questa mano invisibile infatti viene espressa da termini come violenza strutturale, simbolica e culturale. Ingiustizie sociali e distribuzione ineguale delle risorse che conducono a povertà estrema e mancato accesso a salute ed istruzione. In un Sudamerica sempre più privatizzato e militarizzato, le frange marginali della popolazioni si vedono erodere sempre di più possibilità sociali e diritti al riconoscimento di apparire nella società. La violenza diventa mezzo per legittimare un'esistenza, trovando quel rispetto che viene costantemente negato dalla società. Un tema, che si riflette comunque nelle piccole pratiche quotidiane, come dimostrato nel caso dell'omicidio di Denilson Mena, calciatore colombiano.

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L'efferata morte di Denilson Mena —

Denilson Mena era un giocatore di 22 anni con un passato abbastanza importante nel calcio spagnolo. Il giovane colombiano infatti ha militato nel settore giovanile dello Sporting Gijon (allenandosi anche con la prima squadra ed esordendo in amichevoli), per poi passare lo scorso anno al CD Tenerife, dove ha giocato per la squadra delle riserve. Inoltre, nel 2023-24 Denilson aveva collezionato 19 presenze con il Marino de Luanco, club di quarta divisione spagnola. Attualmente il calciatore si trovava senza squadra ed era rientrato in Colombia per visitare amici e familiari.

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Denilson Mena è stato ucciso nella notte fuori da una discoteca di Medellín. Il ragazzo sarebbe rimasto vittima di colpi da parte di un'arma da fuoco e nemmeno il rapido trasporto in ospedale ha aiutato la situazione. La dinamica sarebbe da ricondursi ad una violenta lite nata all'interno di un locale notturno e proseguita in strada. La polizia ha recuperato un bossolo di calibro 9 mm e ha aperto un'indagine formale per omicidio.

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