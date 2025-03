Shock in Francia: calciatore espulso salta sugli spalti con un coltello e aggredisce i tifosi

Ha dell'assurdo quanto accaduto nella partita tra il Briançon (OBSC) e la squadra riserve dell'EP Manosque, valida per la 19a giornata di campionato francese di serie D2. Un calciatore della squadra avversaria, dopo essere stato espulso negli ultimi minuti di gioco, ha afferrato un coltello e si è diretto sugli spalti per aggredire i tifosi avversari. Dopo questo episodio, la Francia è sotto shock.

Una partita di calcio dovrebbe essere un motivo di unione e di sport, ma in questo caso è stato tutto al contrario. Ripercorrendo la vicenda, la squadra di casa stava vincendo 4-1 quando gli animi hanno iniziato a scaldarsi. L'arbitro non è riuscito a gestire la situazione ed ha espulso due giocatori, tra cui il protagonista della vicenda. Il calciatore del Manosque, invece di andare negli spogliatoi, è saltato sugli spalti aggredendo i tifosi armato con un coltello.

Lui nega il possesso dell'arma, ma ci sono diversi testimoni che affermano il contrario. Fortunatamente, grazie all'ausilio dei calciatori e di alcuni tifosi, è stato fermato. Dopo questo accaduto, la partita è stata definitivamente sospesa al minuto 86. Ora è stata aperta un'inchiesta, che, però, si è risolta abbastanza velocemente, in quanto è stato processato e condannato a 9 mesi di carcere con mandato di cattura. Gli è stato inoltre vietato di frequentare gli stadi per 5 anni e di portare armi per 10. Dopo questo episodio, in Francia hanno deciso di aumentare i controlli per non permettere più che una vicenda del genere si verifichi nuovamente.