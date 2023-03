Si fa prestare un milione di euro dai compagni e sparisce: il mistero di Hloušek

Non se la sta passando bene il difensore 34enne Adam Hloušek , otto presenze con la Repubblica Ceca . Probabilmente sommerso dai debiti, il calciatore è sparito da inizio 2023 con un milione di euro in tasca, frutto dei prestiti effettuati dai suoi compagni di squadra...

Ultima partita in campo il 10 settembre 2022, FC Trinity Zlin-FC Zbrojovka Brno , ottava giornata del massimo campionato ceco. Il 34enne difensore dei padroni di casa, Adam Hloušek , fa il suo ingresso in campo al 78' al posto di Jakub Janetzky . Finirà 2-3 per il Brno , ma quella partita è stata l'ultima volta che il giocatore ha messo piede in campo.

L'ex Slavia Praga, Stoccarda e Legia Varsavia, tra le altre, ha fatto letteralmente perdere le sue tracce da inizio anno, come confermato dall'allenatore del Trinity Zlin, Pavel Vrba: "Non lo vediamo qui da inizio anno. Non sappiamo se sia a letto malato o in Brasile sdraiato sulla spiaggia". Il motivo della sparizione potrebbe essere legato ad un problema di debiti, tanto che Hloušek è stato aiutato dai compagni di squadra che gli hanno prestato in totale un milione di euro. Adesso non si sa dove si trova, Hloušek è completamente sparito...