Sigurdsson, la luce in fondo al tunnel: assolto dalle accuse di pedofilia. E ora c’è il Lyngby

Due anni di inferno, tutto buio. Gylfi Sigurdsson è stato costretto a fermarsi nel 2021, nel bel mezzo della sua carriera, accusato di violenza sessuale nei confronti di minori. Adesso l'ex centrocampista dell'Everton (31 gol e 25 assist in 156 presenze totali con i Toffees, 25 reti in 75 gettoni con la nazionale islandese) può ricominciare a vivere e a giocare. Prosciolto in formula piena dall'accusa di pedofilia, Sigurdsson ha già trovato sistemazione. L'ex Everton ha firmato un contratto annuale con il Lyngby, club attualmente all'ottavo posto nella Superliga danese. Queste le sue parole riportate dal sito ufficiale del club: "C'è una buona atmosfera dentro e intorno alla squadra. Sono stato accolto molto bene dai compagni di squadra, sono fantastici. Sono molto felice di essere qui. Spero di poter contribuire con molta esperienza e qualità. Non vedo l'ora di incontrare i tifosi e, soprattutto, di giocare davanti a loro".